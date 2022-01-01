ART DIRECTOR Лунева Анастасия, дизайн интерьеров

Студия дизайна интерьеров
Студия дизайна интерьеров «FLAT» в Санкт-Петербурге – разрабатывает детальные проекты домов, квартир, отдельных комнат, любых жилых помещений и офисов. Выполняем весь спектр работ от дизайн-проекта с подробной 3D визуализацией, до практической его реализации с проведением ремонта с авторским надзором на каждом этапе. Под «ключ». Готовы воплотить любые Ваши желания и мечты в профессионально выдержанном стиле. Это может быть популярный сейчас минимализм, с его эргономичностью, функциональностью, правильно оформленным пространством, или же неоклассика с элементами роскоши в дизайне интерьера и природными мотивами. Так же наиболее популярны стили:
Чтобы получить максимальный результат необходимо выжать из рабочего пространства с точки зрения выбранного стилевого оформления максимум функционала. Практичность и эстетика порождают красоту. Правильное использование всех доступных элементов сделает образ неповторимым и грамотным с точки зрения искусства. Эргономичность и удобство сочетается с смелыми творческими идеями, раскрывающими новые горизонты. Особенно важно для дизайнера понять мысли клиента, его пожелания, акценты, подобрать правильные отделочные материалы.
Ремонт квартир, домов
Мы не делаем дизайн интерьеров в Санкт-Петербурге в отрыве от его реализации. Услуги предоставляются комплексные, с полноценным ремонтом под «ключ» и авторским надзором. Подбор обоев, люстр, мебели, элементов декора, плитки, покрытия пола и потолка. Помогаем правильно подобрать каждый элемент рабочего пространства. Любые категории сложности.
Выбор дизайнера в Санкт-Петербурге.
Выбор дизайнера – определяющее решение. Но не все зависит от его профессиональных качеств и мастерства. Очень важно еще находить общие точки соприкосновения с заказчиком, уметь понять его замысел и воплотить в правильном стиле для получения великолепного образа, в котором будет и удобство и изящества и гармония. Так же важно придать рабочему пространству максимум функциональности. Специалист в дизайне интерьера руководствуется:
- Творческой стороной дела. Это не шаблонная работа, она строится в гармонии выбранного стилевого оформления, имеющихся материальных возможностей и видения проекта глазами заказчика. Благодаря творческому подходу Вы получите воплощение индивидуальной, неповторимой грации и красоты.
- Решением технических вопросов. Как обыграть и скрыть инженерные решения, изменить планировку дома или квартиры, выполнить перепланировку помещений. Здесь оценка архитектурных особенностей, разработка систем электроснабжения, пожарной безопасности, кондиционирования и обогрева. Учет требований СНиПов.
- Аспектами функциональности. В основе – предназначение каждой комнаты. Функциональность должна обеспечивать должный уровень комфорта, полностью раскрывать весь потенциал. При этом дизайнер учитывает особенности цветового восприятия, эмоциональных и психологических аспектов, уровня освещения.
- Финансовыми вопросами. Оценка имеющегося бюджета для обеспечения выбранного дизайна интерьера, составление сметы, оптимизация расходов, оптимальный выбор мебели, декора, отделочных материалов, оборудования.
Только все мастерство дизайнера позволит максимально точно воплотить мечту человека в профессиональных стилевых решениях. Оформить отдельную комнату или целый дом согласно единой концепции, сведя все элементы в единый гармоничный ансамбль.
Выбор отделочных материалов.
Мы берем на себя подбор отделочных материалов и оформления, вплоть до заказа мебели в Санкт-Петербурге, либо же принимаем непосредственное участие в закупках в качестве консультантов при заказчике. Здесь большое влияние имеет не только объем бюджета, но и специфика подбора аксессуаров, в целом система видов отделочных материалов, когда покупка одного может повлечь изменения другие в выбранном дизайне интерьера. В зависимости от предложений рынка или доступности всегда можно сделать ставку на чем-то одном, массивном, знаковом элементе и уже под него выстраивать полностью всю композицию. Натуральные дорогие сорта дерева, мрамор, современные виды обоев, многообразие мебели в том числе и цветовых решений, возможностей по отделке пола и потолка, других элементов и аксессуаров. Определяющее влияние здесь оказывает выбранный стиль, к примеру фьюжн или эклектика очень широко подходят к подбору отделочных материалов, который может значительно отличаться при смене освещения.
Услуги студии дизайна интерьера «Лунева Анастасия»
Студия дизайна интерьера в Санкт-Петербурге «Лунева Анастасия» позволит профессионально подойти к обустройству своей квартиры или дома, а так же на практике применить великое многообразие современных решений и трактовок стилей. В большинстве своем ставка делается на высокотехнологичные аспекты и правильный подбор мебели, однако существует масса тонкостей, которые помогут значительным образом перевернуть общее восприятие, в зависимости от освещения или от сочетания нескольких стилей, в том числе и построенных на контрастах, что особенно модно в современном мире. Студия дизайна интерьера «Лунева Анастасия» - это не только широкие возможности, профессиональный подход и доступные консультации, но и ставший особенно популярным авторские надзор, когда все работы по проведению ремонта и применению различных инженерных решений контролируется дизайнером в каждодневном режиме, с оказанием при необходимости консультаций и внесением оперативных поправок в работу.