ART DIRECTOR Лунева Анастасия, дизайн интерьеров

Современный стиль

Студия дизайна интерьеров Студия дизайна интерьеров «FLAT» в Санкт-Петербурге – разрабатывает детальные проекты домов, квартир, отдельных комнат, любых жилых помещений и офисов. Выполняем весь спектр работ от дизайн-проекта с подробной 3D визуализацией, до практической его реализации с проведением ремонта с авторским надзором на каждом этапе. Под «ключ». Готовы воплотить любые Ваши желания и мечты в профессионально выдержанном стиле. Это может быть популярный сейчас минимализм, с его эргономичностью, функциональностью, правильно оформленным пространством, или же неоклассика с элементами роскоши в дизайне интерьера и природными мотивами. Так же наиболее популярны стили: Модерн.

Ампир.

Барокко.

Классицизм.

Хай-тек.

Эклектика. Ремонт квартир, домов Мы не делаем дизайн интерьеров в Санкт-Петербурге в отрыве от его реализации. Услуги предоставляются комплексные, с полноценным ремонтом под «ключ» и авторским надзором. Подбор обоев, люстр, мебели, элементов декора, плитки, покрытия пола и потолка. Помогаем правильно подобрать каждый элемент рабочего пространства. Любые категории сложности. Студия дизайна интерьеров «FLAT» в Санкт-Петербурге – разрабатывает детальные проекты домов, квартир, отдельных комнат, любых жилых помещений и офисов. Выполняем весь спектр работ от дизайн-проекта с подробной 3D визуализацией, до практической его реализации с проведением ремонта с авторским надзором на каждом этапе. Под «ключ». Готовы воплотить любые Ваши желания и мечты в профессионально выдержанном стиле. Это может быть популярный сейчас минимализм, с его эргономичностью, функциональностью, правильно оформленным пространством, или же неоклассика с элементами роскоши в дизайне интерьера и природными мотивами. Так же наиболее популярны стили:Чтобы получить максимальный результат необходимо выжать из рабочего пространства с точки зрения выбранного стилевого оформления максимум функционала. Практичность и эстетика порождают красоту. Правильное использование всех доступных элементов сделает образ неповторимым и грамотным с точки зрения искусства. Эргономичность и удобство сочетается с смелыми творческими идеями, раскрывающими новые горизонты. Особенно важно для дизайнера понять мысли клиента, его пожелания, акценты, подобрать правильные отделочные материалы.Мы не делаем дизайн интерьеров в Санкт-Петербурге в отрыве от его реализации. Услуги предоставляются комплексные, с полноценным ремонтом под «ключ» и авторским надзором. Подбор обоев, люстр, мебели, элементов декора, плитки, покрытия пола и потолка. Помогаем правильно подобрать каждый элемент рабочего пространства. Любые категории сложности.

Выбор дизайнера в Санкт-Петербурге. Выбор дизайнера – определяющее решение. Но не все зависит от его профессиональных качеств и мастерства. Очень важно еще находить общие точки соприкосновения с заказчиком, уметь понять его замысел и воплотить в правильном стиле для получения великолепного образа, в котором будет и удобство и изящества и гармония. Так же важно придать рабочему пространству максимум функциональности. Специалист в дизайне интерьера руководствуется: Творческой стороной дела. Это не шаблонная работа, она строится в гармонии выбранного стилевого оформления, имеющихся материальных возможностей и видения проекта глазами заказчика. Благодаря творческому подходу Вы получите воплощение индивидуальной, неповторимой грации и красоты.

Решением технических вопросов. Как обыграть и скрыть инженерные решения, изменить планировку дома или квартиры, выполнить перепланировку помещений. Здесь оценка архитектурных особенностей, разработка систем электроснабжения, пожарной безопасности, кондиционирования и обогрева. Учет требований СНиПов.

Аспектами функциональности. В основе – предназначение каждой комнаты. Функциональность должна обеспечивать должный уровень комфорта, полностью раскрывать весь потенциал. При этом дизайнер учитывает особенности цветового восприятия, эмоциональных и психологических аспектов, уровня освещения.

Финансовыми вопросами. Оценка имеющегося бюджета для обеспечения выбранного дизайна интерьера, составление сметы, оптимизация расходов, оптимальный выбор мебели, декора, отделочных материалов, оборудования. Выбор дизайнера – определяющее решение. Но не все зависит от его профессиональных качеств и мастерства. Очень важно еще находить общие точки соприкосновения с заказчиком, уметь понять его замысел и воплотить в правильном стиле для получения великолепного образа, в котором будет и удобство и изящества и гармония. Так же важно придать рабочему пространству максимум функциональности. Специалист в дизайне интерьера руководствуется:Только все мастерство дизайнера позволит максимально точно воплотить мечту человека в профессиональных стилевых решениях. Оформить отдельную комнату или целый дом согласно единой концепции, сведя все элементы в единый гармоничный ансамбль.

Выбор отделочных материалов. Мы берем на себя подбор отделочных материалов и оформления, вплоть до заказа мебели в Санкт-Петербурге, либо же принимаем непосредственное участие в закупках в качестве консультантов при заказчике. Здесь большое влияние имеет не только объем бюджета, но и специфика подбора аксессуаров, в целом система видов отделочных материалов, когда покупка одного может повлечь изменения другие в выбранном дизайне интерьера. В зависимости от предложений рынка или доступности всегда можно сделать ставку на чем-то одном, массивном, знаковом элементе и уже под него выстраивать полностью всю композицию. Натуральные дорогие сорта дерева, мрамор, современные виды обоев, многообразие мебели в том числе и цветовых решений, возможностей по отделке пола и потолка, других элементов и аксессуаров. Определяющее влияние здесь оказывает выбранный стиль, к примеру фьюжн или эклектика очень широко подходят к подбору отделочных материалов, который может значительно отличаться при смене освещения.